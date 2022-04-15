Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии попросили поставить еще больше оружия для Украины

Член бундестага Рот призвал Запад поставить Украине еще больше вооружений

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Председатель комитета по внешней политике бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот призвал Запад поставить Украине еще больше оружия. Об этом пишет ТАСС.

Член бундестага также попросил приготовиться к тому, что в результате спецоперации России на Украине могут вспыхнуть вооруженные конфликты в других регионах — например, Молдавии и Грузии, а также в странах Западных Балкан.

Материалы по теме:
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Сегодня

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на два миллиарда евро — в основном ради того, чтобы увеличить объемы оказания помощи Украине.

13 апреля правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и либералы) договорилась по поставкам тяжелых вооружений Украине. Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер не раскрыл деталей соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Глава «Роснано» попросил генпрокурора проверить работу компании при Чубайсе
Жители российского города не смогли выпросить мусорный бак
В Германии попросили поставить еще больше оружия для Украины
Рэперша Карди Би впервые показала лицо сына и рассекретила его имя
Эквадорец предстанет перед судом за контрабанду в Россию кокаина
Олейник раскрыл отношение UFC к выходу россиян на бои с триколором
«Роскосмос» запустит «Донбасс» к МКС
Домохозяйка с ожирением заработала миллионы рублей благодаря поеданию фастфуда
В Москве спрогнозировали аномальный дождь со снегом
Назван самый богатый чиновник в правительстве России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.