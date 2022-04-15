В Германии попросили поставить еще больше оружия для Украины

Член бундестага Рот призвал Запад поставить Украине еще больше вооружений

Председатель комитета по внешней политике бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот призвал Запад поставить Украине еще больше оружия. Об этом пишет ТАСС.

Член бундестага также попросил приготовиться к тому, что в результате спецоперации России на Украине могут вспыхнуть вооруженные конфликты в других регионах — например, Молдавии и Грузии, а также в странах Западных Балкан.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на два миллиарда евро — в основном ради того, чтобы увеличить объемы оказания помощи Украине.

13 апреля правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и либералы) договорилась по поставкам тяжелых вооружений Украине. Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер не раскрыл деталей соглашения.