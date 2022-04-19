Представитель кабмина Атталь заявил о намерении Франции продолжить поставки оружия Украине

Франция продолжит поставки оружия Украине на фоне военной спецоперации России. Об этом заявил представитель французского кабмина Габриэль Атталь, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что власти Пятой республики продолжат предпринимать все полезные инициативы, чтобы попытаться остановить боевые действия. «Это значит, с одной стороны, мы продолжим нашу помощь Киеву — как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений», — уточнил он.

Атталь добавил, что Париж также продолжит оказывать санкционное давление на Москву. Вместе с этим, страна намерена продолжать диалог с российской стороной. Кроме того, по словам представителя правительства, Франция намерена стать гарантом безопасности для Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался определять «красную линию» для ситуации на Украине. Отвечая на обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия на Украине, он подчеркнул, что назвать «красную линию» означает стать союзником стороны конфликта и вступить в войну с Россией.

