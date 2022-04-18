Макрон заявил, что не станет определять «красную линию» для ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался определять «красную линию» для ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 5.

По его словам, определить подобную черту — значит «сказать, как реагировать и где». Макрон, отвечая на обвинения в адрес России якобы в применении химического оружия на Украине, подчеркнул, что назвать «красную линию» означает стать союзником стороны конфликта и вступить в войну с Россией. Он также добавил, что подобные вещи необходимо просчитывать, и Франция просто так на себя не возьмет такую ответственность.

Ранее Макрон допустил дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Глава государства отметил, что в последнее время его диалог с Путиным стал менее интенсивным из-за предвыборной кампании во Франции. Тем не менее он подчеркнул, что не исключает дальнейших контактов, потому что всегда необходимо быть готовым к следующему дню.