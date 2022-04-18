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Макрон допустил дальнейшие контакты с Путиным по Украине

Макрон заявил, что не исключает дальнейших контактов с Путиным по ситуации на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон отметил, что в последнее время его диалог с Путиным стал менее интенсивным из-за предвыборной кампании во Франции. Тем не менее он подчеркнул, что не исключает дальнейших контактов, потому что всегда необходимо быть готовым к следующему дню. Макрон, комментируя заявление премьер-министра Италии о бесполезности диалога с Россией, также добавил, что нельзя добиться мира, не ведя диалог с Москвой.

Ранее Макрон рассказал, что российский лидер Владимир Путин уважает Францию. По его словам, Путин выделяет Францию среди других западных стран. Президент России также учитывает то, как давно Париж ведет с ним требовательный и откровенный диалог, подчеркнул Макрон.

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Марина Совина
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