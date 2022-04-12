Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон рассказал об уважении Путина к Франции

Президент Макрон: Путин уважает Францию и выделяет ее в кругу западных стран
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что российский лидер Владимир Путин уважает Францию. Об этом он заявил в интервью изданию Le Point.

По его словам, Путин выделяет Францию среди других западных стран. Президент России также учитывает то, как давно Париж ведет с ним требовательный и откровенный диалог, подчеркнул Макрон.

Помимо этого, глава Франции объяснил, что сейчас мир переживает период глобальной трансформации. Теперь это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир, пояснил он. Макрон отметил, что Китай не стал давить на Россию, страны Персидского залива заняли нейтральную позицию из-за скептического отношения к США, а государства Африки решили придерживаться политики неприсоединения.

Ранее Макрон заявил, что считает правильной свою политику поддержания диалога с главой России. По его словам, совершенно правильно постоянно говорить с российским лидером от имени Франции. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных
Правительство России отказалось поддержать предложение о продаже алкоголя на АЗС
Ким Кардашьян раскритиковали в сети за фотошоп на снимке в белье
Байден назвал политику Путина на Украине «геноцидом»
Байден перепутал Китай и Украину во время выступления
В Минздраве допустили повышенную заразность штамма коронавируса ХЕ
Кадыров заявил о правильном выборе сдавшихся в плен морпехов из Мариуполя
В ЛНР допустили пытки Медведчука после задержания
В США описали превращение Израиля в военную сверхдержаву
Более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.