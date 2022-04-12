Макрон рассказал об уважении Путина к Франции

Президент Макрон: Путин уважает Францию и выделяет ее в кругу западных стран

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что российский лидер Владимир Путин уважает Францию. Об этом он заявил в интервью изданию Le Point.

По его словам, Путин выделяет Францию среди других западных стран. Президент России также учитывает то, как давно Париж ведет с ним требовательный и откровенный диалог, подчеркнул Макрон.

Помимо этого, глава Франции объяснил, что сейчас мир переживает период глобальной трансформации. Теперь это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир, пояснил он. Макрон отметил, что Китай не стал давить на Россию, страны Персидского залива заняли нейтральную позицию из-за скептического отношения к США, а государства Африки решили придерживаться политики неприсоединения.

Ранее Макрон заявил, что считает правильной свою политику поддержания диалога с главой России. По его словам, совершенно правильно постоянно говорить с российским лидером от имени Франции. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.

