Макрон посчитал правильным решение постоянно поддерживать диалог с Путиным

Макрон заявил, что считает правильным решение постоянно поддерживать диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает правильной свою политику поддержания диалога с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макрона, совершенно правильно постоянно говорить с российским лидером от имени Франции. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.

Ранее Макрон назвал возмутительной критику премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес диалога Парижа с Россией. Он прокомментировал негативные высказывания Моравецкого о своих разговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции объяснил, что подобные заявления польского премьера являются совершенно необоснованными.

