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Макрон посчитал правильным решение постоянно поддерживать диалог с Путиным

Макрон заявил, что считает правильным решение постоянно поддерживать диалог с Путиным
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает правильной свою политику поддержания диалога с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макрона, совершенно правильно постоянно говорить с российским лидером от имени Франции. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.

Ранее Макрон назвал возмутительной критику премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес диалога Парижа с Россией. Он прокомментировал негативные высказывания Моравецкого о своих разговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции объяснил, что подобные заявления польского премьера являются совершенно необоснованными.

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Марина Совина
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