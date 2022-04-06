Макрон назвал возмутительной критику премьера Польши в адрес диалога с Россией

Макрон: критика премьера Польши Моравецкого в адрес диалога Парижа с Россией возмутительна

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительной критику премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес диалога Парижа с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон прокомментировал негативные высказывания Моравецкого о своих разговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что подобные заявления польского премьера являются совершенно необоснованными. При этом президент Франции отметил, что не был удивлен такими словами Моравецкого, так как премьер Польши вмешивается во французскую избирательную кампанию.

Ранее официальный представитель правительства Франции госсекретарь Габриэль Атталь рассказал, что французский президент действительно регулярно созванивается с Путиным и сообщает ему различную информацию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал ценность регулярного диалога между Путиным и Макроном.

