Кремль заявил о ценности регулярного диалога между Путиным и Макроном

Пресс-секретарь Песков заявил, что Москва ценит регулярный диалог Путина и Макрона

Москва ценит, что российскому и французскому президентам Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону удается регулярно поддерживать диалог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом пресс-секретарь президента полагает, что высылка российских дипломатов из Парижа ограничит возможности развития дипотношений.

4 апреля министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства.

Ранее официальный представитель правительства Франции госсекретарь Габриэль Атталь рассказал, что президент Франции действительно регулярно созванивается с Путиным и сообщает ему «информацию, которую, возможно, до Путина не доносят представители его окружения». «Похоже, что Россия все еще решительно настроена выполнить поставленные задачи. Наша цель — добиться прекращения огня», — добавил Атталь.