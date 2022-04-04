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Франция решила выслать сотрудников посольства России

МИД Франции принял решение о высылке нескольких дипломатов посольства России из Парижа

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Министерство иностранных дел Франции приняло решение о высылке около 30 сотрудников посольства России в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир французского телеканала BFM.

Кроме того агентство сообщает, что французский МИД выпустил коммюнике, согласно которому «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции». По информации ведомства, этот шаг — часть общего демарша европейских стран.

Ранее Министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Глава ведомства Анналены Бербок заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.

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Николай Чигасов
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