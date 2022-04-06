Франция заявила о готовности провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Франция подготовилась к гуманитарной операции в Мариуполе и попросила одобрения России

Франция завершила подготовку к проведению гуманитарной операции в Мариуполе, в рамках которой планирует эвакуировать жителей города, и теперь ждет одобрения России. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь. Цитату приводит ТАСС.

По его словам, об этом рассказал сам президент республики Эммануэль Макрон коллеге из России Владимиру Путину. Макрон предложил доставить туда гумпомощь и вывезти тех, кто захочет. «Операция готова и может быть проведена, но важно получить согласие российских властей», — подчеркнул Атталь.

Он добавил, что президент Франции регулярно созванивается с Путиным и сообщает ему «информацию, которую, возможно, до Путина не доносят представители его окружения». «Похоже, что Россия все еще решительно настроена выполнить поставленные задачи. Наша цель — добиться прекращения огня», — добавил Атталь.