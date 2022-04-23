Зеленский заявил об отправке в Киев «того оружия, о котором просили»

Зеленский заявил, что Киев начал получать от партнеров «то оружие, о котором просил»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранные партнеры начали отправлять стране «то оружие, о котором она просила», но не назвал конкретное вооружение. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили», — заявил украинский лидер.