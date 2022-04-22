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Канада передала Украине тяжелую артиллерию

Минобороны Канады сообщило о передаче Украине тяжелой артиллерии и гаубиц

Минобороны Канады передало Украине тяжелую артиллерию и гаубицы, которые запрашивал Киев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Оттава передала Украине гаубицы М777 и боеприпасы к ним, а также дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf. Кроме того, на финальной стадии находится процесс передачи Киеву бронированных транспортных средств, которые вскоре будут отправлены.

20 апреля апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал отправить Украине тяжелую артиллерию. Он подчеркнул, что данные поставки будут осуществлены в соответствии с запросом украинской стороны. «Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — сказал политик.

22 апреля Джастин Трюдо заявил, что решение Москвы ввести санкции против Оттавы не изменят государственный курс по Украине.

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Марина Совина
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