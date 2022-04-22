Канада заявила о неизменном курсе по Украине после введения Москвой санкций

Премьер Канады Трюдо заявил, что введенные РФ санкции не ослабят позицию Оттавы по Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение Москвы ввести санкции против Оттавы не изменят государственный курс по Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Я могу сказать обо всех последних раундах российских санкций, что это не ослабит нашу решимость <...> делать все возможное, чтобы защитить Украину», — сказал он.

Ранее МИД России сообщил, что Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады и планирует расширить этот список. В списке находятся высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие и представители СМИ, которые, по информации Министерства, непосредственно причастны к реализации «русофобского курса» в правящем Канадой режиме. Въезд в Россию им запрещен бессрочно.

20 апреля Трюдо пообещал отправить Украине тяжелую артиллерию. Он подчеркнул, что данные поставки будут осуществлены в соответствии с запросом украинской стороны. «Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — сказал политик.