МИД России заявил, что Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады

Россия ввела новые санкции против Канады. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Из заявления следует, что Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады и планирует расширить этот список. «В ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в "стоп-лист" на постоянной основе», — пояснили в ведомстве.

В списке находятся высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие и представители СМИ, которые, по информации Министерства, непосредственно причастны к реализации «русофобского курса» в правящем Канадой режиме. Въезд в Россию им запрещен бессрочно.

Ранее стало известно, что власти Канады приняли решение ввести персональные санкции в отношении 14 российских физических лиц, в числе которых оказались председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман и Олег Бойко, а также виолончелист Сергея Ролдугина.