Канада ввела санкции против Набиуллиной и еще 13 россиян

Канада вводит санкции в отношении Набиуллиной, Авена, Фридмана и других физлиц

Власти Канады приняли решение ввести персональные санкции в отношении 14 российских физических лиц, в числе которых оказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также несколько бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в санкционный список включили предпринимателей Михаила Гуцериева, Петра Авена, Михаила Фридмана, Олега Бойко, а также виолончелиста Сергея Ролдугина.

Кроме того, меры распространяются на Марию Лаврову, Катерину Тихонову, Марию Воронцову и Екатерину Винокурову.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз (ЕС) обсуждает очередной, шестой пакет антироссийских санкций, цель которого — снижение дохода российских властей.