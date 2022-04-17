Глава ЕК рассказала о работе над санкциями против энергетики и банков России

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила, что ЕС обсуждает санкции против энергетики и банков РФ

Европейский союз (ЕС) обсуждает очередной, шестой пакет антироссийских санкций, цель которого — снижение дохода российских властей. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, передает Reuters.

Очередной пакет санкций

Глава ЕК уточнила, что Евросоюз может усилить меры против энергетического сектора и банков России. Помимо этого страны ЕС «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть также российскую нефть, добавила она. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что главным приоритетом Евросоюза является сокращение доходов президента России Владимира Путина.

ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

До этого Евросоюз ввел пять пакетов санкций против России. Последний блок ограничений был опубликован 9 апреля. Помимо прочего, он включал запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Кроме того, ЕС ввел запрет на доступ на свою территорию российских и белорусских грузовиков. В ответ на это Белоруссия запретила въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта.

Санкции поддерживают не все

В то же время часть зарубежных стран отказались поддерживать санкции против России, введенные Евросоюзом и США. Журнал The Economist отметил, что на Ближнем Востоке и в Турции позицию западных стран называют лицемерной и корыстной с учетом войны Соединенных Штатов в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году. Уточняется, что самой неудобной страной для Запада оказалась Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений с осуждением действий российской стороны.

Власти Китая не осудили действия Кремля и не называли операцию «вторжением». Однако генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призвал все стороны поддержать переговоры России и Украины. Он также заявил, что Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств.

В Европе призывают увеличить поставки оружия Украине

Урсула фон дер Ляйен также призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину. По ее словам, «только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе». Кроме того, глава ЕК отметила, что не проводит разницы «между тяжелым и легким вооружением», которое можно поставить в Киев.

До этого с призывом поставить Киеву еще больше оружия выступал председатель комитета по внешней политике бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот. Позднее увеличение поставок оружия на Украину поддержал министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Он объяснил это необходимостью предотвращения глобального продовольственного кризиса. Немецкий политик предположил, что на Украине уничтожается сельскохозяйственная инфраструктура и нарушаются цепочки поставок.

Вот почему так важно, чтобы Запад поддержал Украину дальнейшим эффективным оружием — и Германия не должна уступать в этом Джем Оздемир министр продовольствия и сельского хозяйств ФРГ

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что Европа поставляет Киеву «не то оружие». «Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго», — пояснил он.

Кроме того, он потребовал предоставить стране необходимые вооружения «сейчас, а не через месяц».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.