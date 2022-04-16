Белоруссия запретила въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта

Власти Белоруссии ввели запрет на въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в ЕС

Власти Белоруссии запретили въезд в страну автомобилям и тягачам из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба Минтранса страны в Telegram.

В Беларуси приняты ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС Минтранс Белоруссии Telegram-канал

Запрет на перемещение транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в республику начал действовать с 00:00 (совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») 16 апреля.

Полной остановки торговли между Россией и ЕС не будет

В то же время власти предусмотрели несколько исключений. В частности, транспорту из ЕС можно будет въезжать в страну через определенные пункты пропуска в специально установленные места для проведения грузовых операций и прицепки. На данных пунктах товары будут перегружаться на белорусские и российские транспортные средства, поясняет «Коммерсантъ».

Перечень таких мест уже определен, однако в Минтрансе Белоруссии отметили, что в дальнейшем он сможет пополняться. Иные подобные пункты по согласованию с ведомством будет определять Государственный таможенный комитет.

Также до 23 апреля данное ограничение не распространяется на машины, которые зарегистрированы в ЕС, но въехали на территорию страны до установленной даты. Кроме того, без ограничений следуют транспортные средства, перевозящие почтовые отправления и живых животных.

Запрет как ответная мера

Решение Минска о запрете на въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей последовало в качестве ответной меры на пятый пакет антироссийских санкций. 8 апреля ЕС прекратил пропуск через границу грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. Под ограничения также попали грузоперевозки по территории Евросоюза.

Запрет не распространяется на личные автомобили, которые по-прежнему могут пересекать границу Евросоюза. Также ограничения не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, совет ЕС обязал грузоперевозчиков России и Белоруссии вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля. В результате на польско-белорусской границе образовалась очередь из грузовиков. Как отметил глава польской ассоциации перевозчиков ZMPD Ян Бучек, нет никаких шансов, что все белорусские и российские грузовики смогут покинуть территорию к установленному сроку. По его оценкам, по меньшей мере три тысячи фур находятся под угрозой ареста.

10 апреля стало известно, что Латвия не пропустила в страну 150 российских и белорусских фур из-за наложенных Евросоюзом санкций. Большинство водителей не были информированы о запрете.

Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России. Среди остальных мер новый блок ограничений также включает запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.