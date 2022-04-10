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Латвия не пропустила 150 российских и белорусских фур

Власти Латвии остановили на границе около 150 грузовиков из России и Белоруссии

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Власти Латвии не пропустили в страну около 150 грузовых фур, следовавших из России и Белоруссии из-за наложенных Евросоюзом санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителя Государственной службы доходов Андрея Вайверса.

Статистика приводится по состоянию на утро 10 апреля. По словам Вайверса, большинство водителей, которые были задержаны на границе, не были информированы о запрете. В будущем власти Латвии не ожидают большого количества попыток пересечения государственной границы российскими и белорусскими грузовиками.

Запрет на въезд в ЕС для российских и белорусских грузовиков и на деятельность российских транспортных компаний в страна-членах блока был введен 8 апреля в рамках пятого пакета антироссийских санкций из-за военной операции на Украине.

Запрет не распространяется на личные автомобили, которые по-прежнему могут пересекать границу Евросоюза.

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Платон Щукин
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