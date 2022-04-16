На границе Польши с Белоруссией образовалась очередь из тысяч грузовиков

FT сообщила о тысячах российских грузовиков, застрявших на польско-белорусской границе

На польско-белорусской границе тысячи грузовиков застряли в очередях в попытке покинуть Польшу до вступления в силу требования о запрете их нахождения на территории Евросоюза с 16 апреля. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

Отмечается, что длина очереди на пункте пропуска Корощин достигла 80 километров, а ожидание по состоянию на утро 15 апреля составило 33 часа. В среднем на то, чтобы пройти таможню и покинуть польскую территорию, у грузовиков уходит от трех до десяти дней. Кроме того, длинные очереди также наблюдаются на пограничных пунктах в Литве и Латвии.

Как заявил глава польской ассоциации перевозчиков ZMPD Ян Бучек, нет никаких шансов, что все белорусские и российские грузовики смогут покинуть территорию к установленному сроку. Он отметил, что по меньшей мере три тысячи фур находятся под угрозой ареста.

По оценке старшего исполнительного директора компании Gurtam Александра Кувшинова, на территории стран Евросоюза все еще находятся около 10 тысяч грузовиков.

Запрет на въезд в ЕС для российских и белорусских грузовиков и на деятельность российских транспортных компаний в страна-членах объединения был введен 8 апреля в рамках пятого пакета антироссийских санкций из-за военной операции на Украине.

Ране власти Латвии не пропустили в страну около 150 грузовых фур, следовавших из России и Белоруссии, из-за наложенных Евросоюзом санкций.

