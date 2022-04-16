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На Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того оружия»

Советник офиса Зеленского Подоляк обвинил ЕС в поставках Украине «не того оружия»

Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что Европа поставляет Киеву «не то оружие». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго», — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, он потребовал предоставить стране необходимые вооружения «сейчас, а не через месяц».

Ранее председатель комитета по внешней политике бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот призвал Запад поставить Украине еще больше оружия. Вместе с тем он попросил приготовиться к тому, что в результате спецоперации могут вспыхнуть вооруженные конфликты в других регионах — например, в Молдавии и Грузии, а также в странах Западных Балкан.

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Сергей Истомин
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