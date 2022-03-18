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Пекин призвал все стороны поддержать переговоры России и Украины

Си Цзиньпин заявил, что все стороны должны поддержать диалог России и Украины

Фото: Li Tao / Reuters

Все стороны должны поддержать мирный диалог России и Украины. С таким призывом выступил председатель Китая Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Все стороны должны совместно поддерживать диалог и переговоры России и Украины», — заявил китайский лидер. Он также добавил, что Пекин всегда поддерживал соблюдение международного права, Устава ООН и путь к совместной устойчивой концепции безопасности.

Ранее председатель КНР заявил, что отношения Китая и США еще не вышли из тупика, который был создан при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Это стало причиной еще больших вызовов в политических связях Пекина и Вашингтона, особенно из-за Тайваня

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Николай Чигасов
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