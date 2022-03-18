Си Цзиньпин заявил о тупике в отношениях с США

Си Цзиньпин заявил, что КНР и США еще не вышли из созданного Трампом тупика в отношениях

Отношения Китая и США еще не вышли из тупика, который был создан при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Это стало причиной еще больших вызовов в политических связях Пекина и Вашингтона, особенно из-за Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня», — заявил китайский лидер.

Ранее в ходе переговоров председатель КНР призвал США и НАТО устранить обеспокоенность Москвы по вопросам архитектуры европейской безопасности и выстроить уважительный диалог с Россией.