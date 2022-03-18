Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Си Цзиньпин заявил о тупике в отношениях с США

Си Цзиньпин заявил, что КНР и США еще не вышли из созданного Трампом тупика в отношениях

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Отношения Китая и США еще не вышли из тупика, который был создан при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Это стало причиной еще больших вызовов в политических связях Пекина и Вашингтона, особенно из-за Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня», — заявил китайский лидер.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

Ранее в ходе переговоров председатель КНР призвал США и НАТО устранить обеспокоенность Москвы по вопросам архитектуры европейской безопасности и выстроить уважительный диалог с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о сближении позиций России и Украины на переговорах
Минобороны сообщило об уничтожении стоянки украинских самолетов
Россияне начали массово покупать путевки в один регион России с кешбэком
В России подорожали геймпады для PlayStation 5
Мединский прокомментировал призыв Арестовича к «рельсовой войне»
В Китае посмеялись над «международным сообществом»
В российском городе упал Ленин
Потерявший конечности в аварии мужчина стал востребованным автомехаником
Подсчитана торговая связь России с не поддержавшими санкции странами
Искусственный интеллект придумал десятки тысяч видов химического оружия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.