Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай призвал США и НАТО к диалогу с Россией

Си Цзиньпин заявил, что США и НАТО должны устранить обеспокоенность России по безопасности

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США и НАТО должны выстроить диалог с Россией, чтобы устранить обеспокоенность Москвы по вопросам европейской безопасности. С таким призывом выступил председатель Китая Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

По словам китайского лидера, подлинной причиной, по которой Россия начала военную операцию на Украине был отказ Запада от серьезного рассмотрения претензий Москвы к архитектуре международной безопасности в Европе.

Ранее бывший советник президента США Томас Грэм заявил, что Западу придется учесть опасения России по поводу расширения НАТО на восток и ее интересы в сфере европейской безопасности. Эксперт призвал разработать такую систему сохранения безопасности в Европе, в которой Россия почувствовала бы себя полноправным участником.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о сближении позиций России и Украины на переговорах
В России подорожали геймпады для PlayStation 5
Мединский прокомментировал призыв Арестовича к «рельсовой войне»
В Китае посмеялись над «международным сообществом»
В российском городе упал Ленин
Потерявший конечности в аварии мужчина стал востребованным автомехаником
Подсчитана торговая связь России с не поддержавшими санкции странами
Искусственный интеллект придумал десятки тысяч видов химического оружия
В Минобороны заявили о заминировавшем больницу в Днепропетровске СБУ
В России почувствовали острую необходимость в новом городе в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.