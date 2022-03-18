Китай призвал США и НАТО к диалогу с Россией

Си Цзиньпин заявил, что США и НАТО должны устранить обеспокоенность России по безопасности

США и НАТО должны выстроить диалог с Россией, чтобы устранить обеспокоенность Москвы по вопросам европейской безопасности. С таким призывом выступил председатель Китая Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

По словам китайского лидера, подлинной причиной, по которой Россия начала военную операцию на Украине был отказ Запада от серьезного рассмотрения претензий Москвы к архитектуре международной безопасности в Европе.

Ранее бывший советник президента США Томас Грэм заявил, что Западу придется учесть опасения России по поводу расширения НАТО на восток и ее интересы в сфере европейской безопасности. Эксперт призвал разработать такую систему сохранения безопасности в Европе, в которой Россия почувствовала бы себя полноправным участником.