Экс-советник президента США призвал учесть интересы России

Бывший советник президента США Грэм призвал учесть опасения России по расширению НАТО

Западу придется учесть опасения России по поводу расширения НАТО на восток и ее интересы в сфере европейской безопасности. Об этом заявил бывший советник президента США Томас Грэм в интервью РБК.

Эксперт призвал разработать такую систему сохранения безопасности в Европе, в которой Россия почувствовала бы себя полноправным участником. Он отметил, мирное сосуществование России и США в контексте обладания этих стран ядерным оружием — императив.

Также Грэм подчеркнул изменения в контуре международных отношений. «Международный либеральный порядок, который США поддерживали, не будет универсальным во многом из-за разных взглядов на то, каким должен быть мировой порядок», — заявил экс-советник Белого дома.

Эксперт также выразил уверенность в том, что мирное урегулирование на Украине, где сейчас ведется российская военная спецоперация, возможно только с учетом интересов всех сторон — России, Украины, стран НАТО и США. По его словам, конфликт начался из-за нежелания Запада учитывать озабоченность России нынешней архитектурой безопасности в Европе.