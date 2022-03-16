Стало известно о возможном мирном плане России с Украиной из 15 пунктов

FT: Россия и Украина разработали мирный план из 15 пунктов с выводом российских войск

Россия и Украина в ходе переговоров разработали план по достижению мира из 15 пунктов. Он предполагает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объявление Киевом о своем нейтралитете. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на троих участников переговорного процесса.

По словам источников издания, Россия согласится прекратить огонь и вывести войска с территории Украины, если киевские власти откажутся от своих планов по вступлению в НАТО. Также Украина даст обязательство не размещать иностранные военные базы или вооружение на своей территории.

Сообщается, что Москва обяжет Киев закрепить за русскоязычным населением Украины их права на родную речь, отказаться от дискриминации по языковому признаку. В обмен на это стране могут быть предоставлены гарантии безопасности в виде защиты со стороны США, Великобритании или Турции.

Тем не менее в озвученном плане имеются пункты, на которые украинская сторона пока что не дала своего согласия. Речь идет о признании полуострова Крым российской территорией, а также — о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

План требует детализации

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в комментарии «Ленте.ру» отметил, что план требует детализации. В первую очередь, необходимо понимать, какие будут ограничения для украинской армии и как Киев сможет развивать сотрудничество со странами НАТО.

Когда мы говорим о гарантиях безопасности, важно то, какую безопасность Украины будут гарантировать. Украина будет добиваться того, чтобы гарантии распространялись на ту территорию страны, которая существовала до 2014 года. Чтобы гарантии распространялись и на Донбасс, и на Крым. Россию едва ли это устроит Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

Эксперт также отметил, что Украина вряд ли будет готова безвозвратно утратить Донбасс и Крым. Кроме того, Андрей Кортунов выделил ряд других спорных вопросов, требующих конкретики. «Например, как будет осуществляться вывод российских войск с территории Украины? В какие сроки? Это будет при выполнении условий с украинской стороны или нет?» — отметил эксперт.

Те же вопросы касаются и послевоенного восстановления. Россия говорит, что Украина должна финансировать восстановления Донбасса, Украина считает, что Россия должна восстанавливать территорию всей Украины в целом. В этой части тоже нужно прийти к точкам соприкосновения, которые могли бы выйти на общее видение картины Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

Комментарии Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей между Москвой и Киевом. Также он назвал компромиссным предложение Киева демилитаризировать Украину по образцу Швеции и Австрии.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский уточнил, что предложение Киева уже обсуждается на уровне министерств обеих стран. Он напомнил, что Украина получила нейтральный статус при выходе из СССР, и он закреплен в декларации независимости страны.

Реакция украинской стороны

Михаил Подоляк, старший советник президента Украины Владимира Зеленского, в комментарии Financial Times заявил, что по согласованному плану российские войска в любом случае должны покинуть все территории, занятые с момента начала военной операции 24 февраля. Он также заявил, что Украина «обязательно сохранит свою армию».

При этом Подоляк отметил, что вопрос с правами русскоязычного населения обсуждается «исключительно» с точки зрения национальных интересов Украины. Кроме того, чиновник отметил, Украина пока что отказывается признавать Крым и ЛДНР, однако этот вопрос нужно обсуждать отдельно от основного мирного соглашения.

«Спорные и конфликтные территории [находятся] в отдельном деле. Пока речь идет о гарантированном уходе с территорий, которые были оккупированы с момента начала военной операции 24 февраля», — заявил Подоляк.

Также, по сообщению «Интерфакса», Подоляк после выхода публикации FT заявил, что обнародованные в издании данные о плане мирного урегулирования отображают только требования российской стороны. «Единственное, что мы подтверждаем на данном этапе, это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран», — заявил Подоляк.

Ход переговоров

16 марта Мединский заявил, что переговорный процесс идет тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти к миру. Он подчеркнул, что российской стороне необходима мирная, свободная и независимая Украина.

Первый этап переговоров стороны провели 28 февраля — встреча длилась около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта, его длительность составила почти три часа. В понедельник, 14 марта, состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.