Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мединский рассказал о ходе переговоров России и Украины

Мединский заявил, что российско-украинские переговоры идут тяжело и медленно

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Российско-украинские переговоры идут тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, цель России на переговорах точно такая же, как и цель, поставленная в самом начале специальной военной операции. Российской стороне необходима мирная, свободная и независимая Украина, добавил Мединский.

Он добавил, что именно поэтому «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с Киевом с особой тщательностью. Как отметил Мединский, важно, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме оценили основания для дефолта в России
Объяснена загадка кометы Чурюмова-Герасименко
Тренер сборной России оценил историческое достижение Овечкина
Лавров рассказал о своей любви к украинской культуре
Стало известно о гибели одного из идеологов полка «Азов»
Снижение курса доллара объяснили
Мединский рассказал о ходе переговоров России и Украины
Украину обвинили в дискредитации российских военных постановочными фото
В России указали на финансовую выгоду от выхода из Совета Европы
Московские продавцы шаурмы отреагировали на закрытие «Макдоналдса»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.