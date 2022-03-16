Мединский рассказал о ходе переговоров России и Украины

Мединский заявил, что российско-украинские переговоры идут тяжело и медленно

Российско-украинские переговоры идут тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, цель России на переговорах точно такая же, как и цель, поставленная в самом начале специальной военной операции. Российской стороне необходима мирная, свободная и независимая Украина, добавил Мединский.

Он добавил, что именно поэтому «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с Киевом с особой тщательностью. Как отметил Мединский, важно, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом.