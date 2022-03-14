Мединский оценил работу российской делегации на переговорах с Украиной

Помощник Путина Мединский заявил о ежедневных переговорах с Украиной по видеосвязи

Делегация России на переговорах с Украиной пытается сделать все возможное для мирного будущего и выполнения задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Так работу российской делегации оценил ее глава, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Ежедневно, без выходных, в формате ВКС (видеоконференции — прим. «Ленты.ру») проходят переговоры с делегацией Украины. Этот формат сильно экономит время и средства», — объяснил Мединский.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился почти три часа. В понедельник, 14 марта, прошел четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.