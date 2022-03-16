Кремль прокомментировал данные о мирном плане России и Украины

Песков заявил, что преждевременно раскрывать наборы договоренностей между Москвой и Киевом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что Россия и Украина в ходе переговоров разработали мирный план, включающий прекращение огня и вывод войск. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России заявил, что пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей между Москвой и Киевом.

16 марта FT со ссылкой на участников переговорного процесса сообщило, что Россия и Украина разработали план из 15 пунктов, нацеленный на достижение мира. Он включает в себя отказ украинской стороны от планов на вступление в НАТО и обещание не размещать на своей территории иностранные военные базы и вооружения в обмен на защиту от США, Британии и других союзников.

Первый этап переговоров стороны провели 28 февраля — встреча длилась около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта, его длительность составила почти три часа. В понедельник, 14 марта, состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.