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Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов

FT: Россия и Украина разработали план из 15 пунктов с прекращением огня и выводом войск

Фото: РИА Новости

Россия и Украина в ходе переговоров разработали план из 15 пунктов, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из материала Financial Times (FT) со ссылкой на участников переговорного процесса.

По информации издания, Москва и Киев добились значительного прогресса по разработке указанного плана, нацеленного на достижение мира. Отмечается, что он включает в себя отказ украинской стороны от планов на вступление в НАТО и обещание не размещать на своей территории иностранные военные базы и вооружения в обмен на защиту от США, Британии и других союзников.

При этом FT пишет, что в Киеве скептически настроены в отношении приверженности российского президента Владимира Путина установлению мира и урегулированию кризиса. По данным газеты, власти Украины опасаются, что Москва пытается выиграть время для перегруппировки армии и продолжения наступления.

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Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев предлагает украинскую модель гарантий безопасности, предполагающую, что ряд стран вступятся за украинскую сторону в случае, если другая сторона посягнет на ее территориальную целостность. По его словам, в рамках любой сделки Украина сохранит свою армию.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговорный процесс идет тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти к миру. Он подчеркнул, что российской стороне необходима мирная, свободная и независимая Украина.

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Виктория Кондратьева
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