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Кремль оценил вариант Киева по нейтральному статусу Украины

Песков назвал возможным компромиссом демилитаризацию Украины по образцу Австрии или Швеции

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Вариант создания на Украине демилитаризованной страны с собственной армией по образу Швеции или Австрии может рассматриваться как компромисс. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», — оценил Песков.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что украинская сторона предлагает статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии. Это подразумевает отказ Украины от вступления в военные альянсы, при этом страна будет иметь в своем распоряжении полноценные армию и флот.

Мединский, оценивая ход переговоров с Украиной, отмечал, что они идут тяжело и медленно, однако Москва стремится скорее прийти к миру.

Первый этап переговоров прошел 28 февраля, второй раунд состоялся 3 марта, третий — вечером 7 марта, он продлился почти три часа. Четвертый раунд переговоров прошел 14 марта.

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Варвара Кошечкина
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