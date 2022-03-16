Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины

Мединский заявил, что Киев хочет демилитаризировать страну по образцу Швеции и Австрии

Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской делегации, помощника президента Владимира Мединского.

Этот вариант подразумевает, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, однако будет иметь в своем распоряжении полноценные армию и флот. Мединский добавил, что такой вариант демилитаризации сейчас обсуждается на уровне министерств обороны обеих стран.

При этом глава российской делегации подчеркнул, что нейтральный статус у Украины есть уже сейчас. Он был одним из условий выхода страны из СССР в 1991 году, а также закреплен в ее декларации независимости.

По словам Мединского, ключевой темой для Москвы на переговорах остается статус Крыма и Донбасса, а также вопросы денацификации и статуса русского языка.

Ранее глава российской делегации заявил, что «переговоры с Киевом идут тяжело и медленно». При этом подчеркнул, что целью Москвы является скорейшее достижение мира.