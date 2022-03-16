Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины

Мединский заявил, что Киев хочет демилитаризировать страну по образцу Швеции и Австрии

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской делегации, помощника президента Владимира Мединского.

Этот вариант подразумевает, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, однако будет иметь в своем распоряжении полноценные армию и флот. Мединский добавил, что такой вариант демилитаризации сейчас обсуждается на уровне министерств обороны обеих стран.

При этом глава российской делегации подчеркнул, что нейтральный статус у Украины есть уже сейчас. Он был одним из условий выхода страны из СССР в 1991 году, а также закреплен в ее декларации независимости.

По словам Мединского, ключевой темой для Москвы на переговорах остается статус Крыма и Донбасса, а также вопросы денацификации и статуса русского языка.

Ранее глава российской делегации заявил, что «переговоры с Киевом идут тяжело и медленно». При этом подчеркнул, что целью Москвы является скорейшее достижение мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Риелтор оценил ситуацию на рынке недвижимости в России
Боеприпасы и оружие со складов ВСУ передадут республикам Донбасса
Первый тренер Медведева высказался о его эмоциональности на корте
В Подмосковье IT-специалист попал в больницу из-за авторучки
«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada
Россиянка бросила работу на заводе и заработала миллионы рублей на бизнесе
Испания приостановила выдачу одной категории виз для россиян
Росгвардия сообщила о сдаче Украиной без боя стратегического объекта
Транзит российского газа через Украину снизился
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.