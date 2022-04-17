В Германии выступили за увеличение поставок оружия на Украину

Глава Минсельхоза ФРГ Оздемир выступил за увеличение поставок оружия на Украину

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил за увеличение поставок оружия на Украину для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью медиагруппе «Функе» глава Минсельхоза ФРГ пояснил, что на Украине, вероятно, уничтожается сельскохозяйственная инфраструктура и нарушаются цепочки поставок, что, как он считает, может иметь долгосрочные последствия для сельского хозяйства страны и, следовательно, для мировых поставок продовольствия. «Вот почему так важно, чтобы Запад поддержал Украину дальнейшим эффективным оружием — и Германия не должна уступать в этом», — заявил Оздемир.

Он также указал на то, что климатический кризис, уже ставший причиной катастрофических неурожаев, также способен, по его мнению, усугубить ситуацию. Для преодоления мировых трудностей с поставками Всемирный продовольственный комитет ООН должен взять на себя центральную роль.

В субботу, 16 апреля, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что канцлер Олаф Шольц выделит на военные расходы два миллиарда евро. 400 миллионов евро из них будут перечислены в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины. Еще 400 миллионов направят в иные страны.

В пятницу, 15 апреля, председатель комитета по внешней политике бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот призвал Запад поставить Украине еще больше оружия. Член бундестага также попросил приготовиться к тому, что в результате спецоперации России на Украине могут вспыхнуть вооруженные конфликты в других регионах — например, в Молдавии и Грузии, а также в странах Западных Балкан.