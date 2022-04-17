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Союзники США отказались поддерживать санкции против России

Economist: союзники США по всему миру отказываются вводить санкции против России

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Некоторые давние союзники и сателлиты США по всему миру отказываются вводить санкции против России. О нежелании союзников США поддерживать ограничительные меры в отношении Москвы пишет британский журнал Economist.

Отмечается, что самой неудобной страной для Запада оказалась Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений с осуждением действий российской стороны.

В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес

The EconomistБританский журнал

Причины отказа

Многие государства отказываются от критики или ограничительных мер против Москвы в связи с коммерческими интересами, идеологическими убеждениями, стратегическими амбициями или страхом потерять торгового партнера, считает автор материала.

Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света

The EconomistБританский журнал

Как сообщает издание, на Ближнем Востоке и в Турции позицию западных стран называют лицемерной и корыстной с учетом войны Соединенных Штатов в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году. По словам автора, «теплый прием» Европы, который был оказан украинским беженцам, «вызывает возмущение по сравнению с ее отношением к сирийским беженцам».

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Партнеры России

Россия и Индия являются естественными союзниками с налаженным стабильным сотрудничеством, но в то же время Нью-Дели не позволит своим отношениям с третьими странами негативно затронуть национальные интересы Вашингтона, заявил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в интервью газете Hindustan Times.

Я не думаю, что Россия повлияет на отношения между Индией и США. США знают, что Индия и Россия являются естественными союзниками друг друга и что наши отношения очень стабильны. Индия также будет очень внимательно следить за тем, чтобы основные национальные интересы США не пострадали из-за наших отношений с другой страной в мире

Раджнатх Сингх глава Минобороны Индии

В то же время министр не ответил на вопрос о возможном отказе от поддержки российских оборонных контрактов после начала спецоперации России на Украине.

После объявления Путиным начала спецоперации на Украине 24 февраля власти Китая не осудили действия Кремля и не называли операцию «вторжением». Однако Си Цзиньпин призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров для деэскалации ситуации и заявил, что Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств.

В последнее время ситуация на востоке Украины резко изменилась и привлекает повышенное внимание международного сообщества

Си Цзиньпингенеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая

Тем не менее после введения западными странами санкций в отношении России официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Чжао Лицзянь заявил о вреде экономических ограничений в вопросе урегулирования кризиса.

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Возможные союзники США

В санкционный список Вашингтона почти еженедельно вносятся дополнения. К США уже присоединились такие страны, как Канада, Великобритания, страны Евросоюза и Япония.

Ранее стало известно о намерении Армении присоединиться к санкциям против России. Посол США в Армении Линн Трейси около месяца назад провела встречу с армянскими банками, на которой призвала их воздержаться от помощи России.

США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу

Линн Трейсипосол США в Армении

Несмотря на заявление Линн Трейси, 15 апреля стало известно, что Армения начала платить за российский газ в рублях.

Марина Совина
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