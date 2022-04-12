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В Индии высказались о сотрудничестве с Россией и поддержке интересов США

Глава Минобороны Индии Сингх назвал Россию естественным союзником Нью-Дели
Раджнатх Сингх

Раджнатх Сингх. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Россия и Индия являются естественными союзниками с налаженным стабильным сотрудничеством, но в то же время Нью-Дели не позволит своим отношениям с третьими странами негативно затронуть национальные интересы Вашингтона, заявил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в интервью газете Hindustan Times.

«Я не думаю, что Россия повлияет на отношения между Индией и США. США знают, что Индия и Россия являются естественными союзниками друг друга и что наши отношения очень стабильны. Индия также будет очень внимательно следить за тем, чтобы основные национальные интересы США не пострадали из-за наших отношений с другой страной в мире», — рассказал министр.

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Также Сингх высказался о готовности Индии реагировать на угрозы национальной безопасности и призвал к установлению мира на территории Украины. В то же время министр не ответил на вопрос о возможном отказе от поддержки российских оборонных контрактов после начала спецоперации России на Украине.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг предлагаемые западными СМИ советы о выстраивании отношений с Россией с учетом проведения спецоперации на Украине. «Мы делаем собственные выводы и оценки. И поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», — заявил он.

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Дмитрий Сотак
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