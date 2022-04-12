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Глава МИД Индии отверг требования и советы западных СМИ по отношениям с Россией

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что понимает, как выстраивать отношения с Россией
Субраманьям Джайшанкар

Субраманьям Джайшанкар. Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с журналистами по итогам переговоров в Вашингтоне отверг требования и предлагаемые западными СМИ советы о том, как стоит выстраивать отношения с Россией, учитывая проведение Москвой военной спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

«Кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Тем не менее должен сказать, что мы следим за происходящим, как и любая другая страна. Мы делаем собственные выводы и оценки. И поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», — заявил глава МИД.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать вооружения у России. При этом он добавил, что Вашингтон пока не принял решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций в отношении Индии за покупку российских С-400.

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Марина Совина
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