Глава МИД Индии отверг требования и советы западных СМИ по отношениям с Россией

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что понимает, как выстраивать отношения с Россией

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с журналистами по итогам переговоров в Вашингтоне отверг требования и предлагаемые западными СМИ советы о том, как стоит выстраивать отношения с Россией, учитывая проведение Москвой военной спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

«Кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Тем не менее должен сказать, что мы следим за происходящим, как и любая другая страна. Мы делаем собственные выводы и оценки. И поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», — заявил глава МИД.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать вооружения у России. При этом он добавил, что Вашингтон пока не принял решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций в отношении Индии за покупку российских С-400.