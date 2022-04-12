США призвали все страны не приобретать вооружения у России

Госсекретарь США Блинкен призвал все страны не приобретать вооружения у России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать вооружения у России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», — сказал Блинкен.

При этом он добавил, что США пока не приняли решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций в отношении Индии за покупку российских С-400.

Ранее международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Ким Мен Чхоль отреагировал на санкции США в отношении России. «США и другие страны Запада в конечном счете сами проиграют из-за кампании по дискредитации России и санкций против Москвы», — отметил северокорейский журналист.