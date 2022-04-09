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В Северной Корее отреагировали на санкции США в отношении России

Журналист Ким Мен Чхоль заявил о проигрыше США и стран Запада из-за санкций против России

Международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Ким Мен Чхоль отреагировал на санкции США в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«США и другие страны Запада в конечном счете сами проиграют из-за кампании по дискредитации России и санкций против Москвы», — отметил северокорейский журналист.

Ранее в апреле Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России. В новый перечень ограничений ЕС попали, в частности, концерн «Калашников», официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а также Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги.

Кроме того, в списке оказались руководители некоторых российских СМИ, в частности гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.

Лицам, попавшим в перечень ограничений, запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории союза. Всего в нем значатся 217 физлиц и 18 организаций. Кроме того, Евросоюз расширил санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».

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Таисия Косинцева
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