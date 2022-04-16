Названа вероятность присоединения Армении к антироссийским санкциям

Политолог Коньков усомнился в словах Трейси о поддержке Арменией антироссийских санкций

В Армении в ближайшее время будет происходить внутреннее колебание. Об этом заявил политолог Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».

16 апреля посол США в Армении Линн Трейси заявила о намерении банков Армении присоединиться к антироссийским санкциям. Она подчеркнула, что около месяца назад провела с руководителями армянских банков встречу, в ходе которой потребовала не пытаться обойти западные санкции и воздержаться от помощи России.

«В Армении сейчас будет достаточно серьезный раздрай и шатание, здесь сомневаться не приходится. Но все-таки я бы не был уверен, что окончательное решение принято и можно доверять словам Линн Трейси», — считает политолог Александр Коньков.

В санкционный список Вашингтона почти еженедельно вносятся дополнения. К США уже присоединились такие страны, как Канада, Великобритания, страны Евросоюза и Япония.

«Я думаю, заявление Линн Трейси стоит рассматривать в контексте общей линии насильственного включения всех, всего и вся в свои санкции против России, которую ведут американские дипломатические ведомства по всему миру. Идет своего рода соревнование между различными американскими послами и посольствами, кто больше затянет вот в эту санкционную петлю участников», — поделился своим мнением Александр Коньков.

Мы видим, насколько тяжелые процессы происходят во многих странах, которые окружают Россию Александр Коньков Политолог

Несмотря на заявление Линн Трейси, 15 апреля стало известно, что Армения начала платить за российский газ в рублях.

«Армения — это союзник России. Страна поддерживает Москву на всевозможных площадках, в том числе на площадке ООН. Но армянское общество сложное, там сохраняются рычаги влияние разных зарубежных стран. Сейчас они будут очень активно задействованы», — заключил Александр Коньков.

9 апреля появилась информация, что премьер-министр Армении Никола Пашинян запланировал визит в Москву. Решение было принято во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Официальный визит армянского премьер-министра назначен на 19 апреля.