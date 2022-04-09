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Премьер-министр Армении запланировал визит в Россию после разговора с Путиным

Премьер-министр Армении посетит Россию для решения вопросов экономического сотрудничества

Фото: Shutterstock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян запланировал визит в Российскую Федерацию для решения вопросов экономического сотрудничества — такое решение он принял после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Пашинян и Путин в ходе телефонной беседы затронули вопросы экономического сотрудничества. В итоге собеседники договорились, что эту повестку необходимо детально обсудить во время официального визита армянского премьер-министра в Россию 19 апреля.

Также стороны обсудили вторжение азербайджанских вооруженных сил в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян обозначил ожидания Армении: в правительстве надеются, что российские миротворцы предпримут конкретные шаги для вывода азербайджанских подразделений.

До этого МИД Армении заявил о давлении со стороны Азербайджана на фоне переговоров по Карабаху: это упомянул министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось, что кассационный суд Армении отменил обвинительный приговор премьер-министру республики Николу Пашиняну: по обвинению в участии в массовых беспорядках в 2008 году он на несколько лет оказался в тюрьме.

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Леонид Микуляк
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