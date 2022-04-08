Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном

МИД Армении заявил, что Азербайджан на фоне переговоров нагнетает ситуацию в Карабахе

Азербайджан продолжает нагнетать ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет «Sputnik Армения».

По словам дипломата, Баку по-прежнему выдвигает неприемлемые условия во время встреч по делимитации и демаркации границ, публично отказывается выполнять обязательства в рамках трехсторонней заявления 2020 года.

Ключевой проблемой глава МИД назвал требование об открытии экстерриториального коридора через армянскую территорию. Среди других фигурирует отказ возвращать военнопленных и маневры в зоне ответственности российских миротворцев.

«Действия азербайджанской стороны направлены на создание гуманитарного кризиса: здесь нужно отметить и срыв газоснабжения на подконтрольном азербайджанским силам участке газопровода, и постоянное нарушение режима прекращения огня. (...) Баку продолжает блокировать деятельность международных структур в Карабахе», — объяснил Мирзоян.

Он также сообщил, что на встрече с Лавровым подробно изложил позицию республики по урегулированию кризиса и подтвердил готовность работать при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что и Ереван, и Баку уже осознали главную сложность урегулирования конфликта. Это ситуация, когда одна сторона незаконно контролирует территории другой и наоборот. Признание этого факта, заверил политик, стало компромиссом для обеих стран.