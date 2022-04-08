Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном

МИД Армении заявил, что Азербайджан на фоне переговоров нагнетает ситуацию в Карабахе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Азербайджан продолжает нагнетать ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет «Sputnik Армения».

По словам дипломата, Баку по-прежнему выдвигает неприемлемые условия во время встреч по делимитации и демаркации границ, публично отказывается выполнять обязательства в рамках трехсторонней заявления 2020 года.

Ключевой проблемой глава МИД назвал требование об открытии экстерриториального коридора через армянскую территорию. Среди других фигурирует отказ возвращать военнопленных и маневры в зоне ответственности российских миротворцев.

«Действия азербайджанской стороны направлены на создание гуманитарного кризиса: здесь нужно отметить и срыв газоснабжения на подконтрольном азербайджанским силам участке газопровода, и постоянное нарушение режима прекращения огня. (...) Баку продолжает блокировать деятельность международных структур в Карабахе», — объяснил Мирзоян.

Он также сообщил, что на встрече с Лавровым подробно изложил позицию республики по урегулированию кризиса и подтвердил готовность работать при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что и Ереван, и Баку уже осознали главную сложность урегулирования конфликта. Это ситуация, когда одна сторона незаконно контролирует территории другой и наоборот. Признание этого факта, заверил политик, стало компромиссом для обеих стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Опубликовано видео с места похорон Жириновского
Гражданин Великобритании отверг обвинения в шпионаже в пользу России
Глушаков дал совет уезжающим из РПЛ легионерам
В показе Prada разглядели поддержку российской спецоперации на Украине
В Москве магазин Chanel обклеили стикерами с Гитлером
RuTube начнет лицензировать зарубежный контент на платформе
Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном
Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.