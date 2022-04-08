Никола Пашиняна оправдали по делу о беспорядках 2008 года

Суд оправдал премьер-министра Армении Пашиняна по делу о беспорядках в 2008 году

Кассационный суд Армении отменил обвинительный приговор премьер-министру республики Николу Пашиняну по делу о массовых беспорядках в 2008 году, из-за которого он на несколько лет оказался в тюрьме. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено против политика по итогам президентских выборов 2008 года. Тогда Пашинян возглавлял предвыборный штаб независимого кандидата на пост главы государства Левона Тер-Петросяна, который проиграл гонку.

Его соратники не смирились с официальными результатами ЦИК и вышли на массовые митинги, которые были жестко подавлены силовиками. Сам Пашинян вскоре сдался властям, был приговорен к семи годам колонии, однако через несколько лет вышел на свободу по амнистии. В 2021 году дело премьера потребовал пересмотреть генпрокурор страны Артур Давтян, он выступил за оправдательный приговор.

Вердиктом суда от 8 апреля 2022 года глава правительства был признан невиновным, а его дело — политически мотивированным. Юристы усмотрели нарушения в проведении следственных действий, при которых права премьера на свободу и личную неприкосновенность были нарушены.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян до конца апреля может посетить Россию с официальным визитом. Также в Москву прибудет министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.