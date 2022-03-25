Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пашинян приедет в Россию с официальным визитом

МИД России сообщил, что премьер Армении Пашинян приедет в апреле с официальным визитом
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет с официальным визитом в Россию в апреле. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ опубликован на сайте ведомства.

Визит Пашиняна запланирован на вторую декаду апреля. Кроме того, 8 апреля Россию посетит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «Прорабатываются и другие контакты на различных уровнях», — добавила Захарова.

О скором визите Пашиняна в Москву стало известно 16 марта. Глава армянского правительства запланировал поездку после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Премьер Польши предложил запретить выдавать визы россиянам
Премьер Италии рассказал об ожиданиях по поставкам российского газа
Макрон заявил о желании провести операцию для эвакуации людей из Мариуполя
США внесли российскую компанию в список угрожающих нацбезопасности
Шольц заявил о продолжении поддержки Киева поставками оружия со стороны ЕС
ЕС решил сосредоточиться на блокировании способов обхода Россией санкций
Антироссийские санкции привели к проблемам с поставками бананов из Эквадора
Американский полковник высказался о жителях Донбасса и востока Украины
Байден пожалел о невозможности приехать на Украину
Правительство России одобрило продажу РЖД акций «Локомотива»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.