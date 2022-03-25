Пашинян приедет в Россию с официальным визитом

МИД России сообщил, что премьер Армении Пашинян приедет в апреле с официальным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет с официальным визитом в Россию в апреле. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ опубликован на сайте ведомства.

Визит Пашиняна запланирован на вторую декаду апреля. Кроме того, 8 апреля Россию посетит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «Прорабатываются и другие контакты на различных уровнях», — добавила Захарова.

О скором визите Пашиняна в Москву стало известно 16 марта. Глава армянского правительства запланировал поездку после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.