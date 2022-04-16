Стало известно о намерении Армении присоединиться к санкциям против России

Посол США в Армении Линн Трейси призвала присоединиться к санкциям против России

Банки Армении намерены присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом стало известно из заявления посла США в Армении Линн Трейси, сообщает издание Hraparak.

По ее словам, около месяца назад она провела встречу с армянскими банками, на которой призвала их воздержаться от помощи России.

«США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу», — подчеркнула Трейси.

Ранее в апреле министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала осуществлять платежи за газ из России в рублях. Он пояснил, что правительство считает нужным двигаться к национальным валютам в расчетах между странами-участницами ЕАЭС. «С российской стороны есть продвижение в этом направлении», — отметил Керобян.