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Армения начала платить за российский газ в рублях

Министр экономики Керобян заявил, что Армения начала платить за российский газ в рублях

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала осуществлять платежи за газ из России в рублях. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Керобян объяснил, что Армения начала платить за российский газ в рублях, поскольку считает нужным двигаться к национальным валютам в расчетах между странами-участницами ЕАЭС . «С российской стороны есть продвижение в этом направлении», — отметил он.

Министр добавил, что последние несколько платежей за газ Армения осуществила именно в рублях по соответствующему курсу». По его словам, ценообразование формируется в долларах. Эту возможность подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — отметил он.

Кроме того, Керобян призвал не исключать армянский драм или казахский тенге из способов оплаты. «Мы думаем, что центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место», — заключил он.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал от Европы перевести платежи за поставки газа в рубли. Он объяснил это тем, доллар и евро как валюты себя скомпрометировали.

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Марина Совина
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