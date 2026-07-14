На сайте МОК впервые за три года заработал раздел про Россию

На сайте МОК впервые за три года заработал раздел про Россию и ОКР

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) впервые с 2023 года заработал раздел про Россию. На это обратило внимание РИА Новости.

Ранее раздел с информацией про страну и Олимпийский комитет России (ОКР) был недоступен пользователям. Страницу скрыли осенью 2023-го.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.