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19:29, 23 января 2023Мир

Бывшего сотрудника ФБР арестовали по обвинению в связях с Дерипаской

ABC News: бывшего сотрудника ФБР арестовали в Нью-Йорке по обвинению в связях с Дерипаской

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал был арестован по обвинению в связях с российским олигархом Олегом Дерипаской, сообщили ABC News источники в правоохранительных органах США.

Макгонигал уволился из ФБР в 2018 году. По словам источников ABC News, он был арестован днем 21 января после того, как прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди после поездки в Шри-Ланку. Его обвиняют в нарушении санкций США за попытку исключить Дерипаску из санкционного списка.

Обвинение также предъявили переводчику Сергею Шестакову, который также работал с Дерипаской. «Господин Макгонигал и господин Шестаков, оба граждане США, действовали от имени Дерипаски и мошенническим образом использовали американскую организацию, чтобы скрыть свою деятельность в нарушение санкций США», — говорится в заявлении помощника директора ФБР Майкла Дрисколла.

Российскому бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций. В конце сентября прокуратура США заочно предъявила такие обвинения Дерипаске.

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Виктория Кондратьева
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