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Прокуратура США заочно обвинила Дерипаску в «нарушении санкций»

Прокуратура США заочно предъявила обвинения Дерипаске в «нарушении санкций» от 2018 года
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Прокуратура США заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в нарушении санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Американское ведомство уточняет, что речь идет о несоблюдении санкционных ограничений, которые ввели против российского миллиардера в 2018 году. В обвинительном акте сообщается, что Дерипаска нарушил санкции, продолжая нанимать помощниц, которые организовывали различные услуги в его интересах.

Прокуратура уточняет их имена — Ольга Шрика и Наталья Бардакова. Женщины были наняты для «обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах» предпринимателя и его компаний, а также для получения финансовой средств от него.

В апреле 2018 года Дерипаска попал под действие американских санкций, однако в январе текущего ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были отменены. В то же время Дерипаска по-прежнему находится в так называемом черном списке.

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Варвара Кошечкина
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