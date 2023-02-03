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01:40, 3 февраля 2023Мир

Трамп призвал Байдена добиваться переговоров между Россией и Украиной

Экс-президент США Трамп призвал Байдена добиваться переговоров между Россией и Украиной
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Вашингтону необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, тогда как Европе следует усилить свою помощь Киеву, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Интервью экс-главы государства радиоведущему Хью Хьюитту опубликовано на сайте журналиста.

Как уточнил Трамп, администрации американского президента Джо Байдена не следует отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) слишком много военной помощи. Вместо этого он призвал руководство страны добиваться проведения переговоров о мире. «Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы», — добавил он.

Трамп объяснил, что украинский конфликт влияет на Европу намного больше, чем на Соединенные Штаты. Экс-лидер США уточнил, что хотел бы сделать так, чтобы Украина и Россия «сражались в последний раз».

Ранее Трамп обвинил Байдена в том, что тот своей слабостью и некомпетентностью поставил мир на грань третьей мировой войны.

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Марина Совина
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