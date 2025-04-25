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13:42, 25 апреля 2025Мир

Трамп назвал шуткой свое обещание закончить конфликт на Украине за один день

Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за один день было сказано в шутку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание закончить конфликт между Россией и Украиной за один день было шуткой. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

«Очевидно, люди знают, что (...) это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому [конфликту] будет положен конец», — ответил он на соответсвующий вопрос.

В 2023 году Трамп заявил, что после его избрания президентом США Россия и Украина заключат мирную сделку в течение 24 часов.

После этого американский лидер отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине и выразил надежду, что сможет остановить конфликт за шесть месяцев.

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