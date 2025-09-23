Трамп резко раскритиковал Европу за закупку российских энергоносителей

Трамп: Европа не может вести борьбу с Россией и закупать ее энергоносители

Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, это позор. Об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

«Европа должна начать действовать, они не должны делать того, что делают. Они покупают нефть и газ у России, пока ведут борьбу с Россией. Это позор для них», — сказал он.

Трамп также призвал страны Европы присоединиться к пошлинам США в отношении России. По его словам, участие европейцев в антироссийских санкциях является необходимым условием для того, чтобы они были эффективными.